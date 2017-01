Skal vi arbejde med det, der virker?

I budget 2016 blev der afsat penge til forbedring af tandhygiejne hos ældre på seniorcentrene. Man skulle tro, at ældre mennesker allerede havde lært at børste tænderne, men nej!

Forslaget handlede ikke om, at nogen skulle hjælpe de ældre med at børste tænder, men at der skulle ekstrahænder til at tale med medarbejder om de ældres tænder.

Jeg spurgte byrådet, hvordan det gik med ordningen. Inden byrådsmødet genhørte jeg podcastet fra det byrådsmøde, hvor forslaget blev behandlet og hvor der argumenteres bl.a. for at det kunne koste menneskeliv, hvis forslaget ikke blev gennemført. Der blev også talt om, at dårligt tandhygiejne kunne forårsage lungebetændelse.

Det viser sig, at resultater er ikke noget man interesserer sig for! Der laves nye projekter, og der igangsættes nye initiativer, for borgernes penge, uden at man interesserer sig for om de virker, eller om de overhoved har en effekt.

Der blev svaret, at der ikke er sat penge af til evaluering, men selv om der ikke udarbejdes en evaluering, kan man stadig interessere sig for, om antallet af lungebetændelse i seniorcentrene er faldet eller ej. Det kræver nemlig ikke en evaluering – det kræver blot at man kigger på de statistikker, som Regionen (sygehusene) sender til kommunen.

Svaret er ikke altid, at sende flere (skatteborgernes) penge, for at begynde endnu et projekt. Nej, svaret er, at man bruger de informationer, der allerede er tilgængelige. Svaret er, at man skal interessere sig for, om det vi laver i Gladsaxe virker. Ellers er det bare spild.

Michele Fejø

Medlem af Gladsaxe byråd for Liberal Alliance