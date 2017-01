Sport på den sjove måde

Gladsaxe HG er kommet godt fra start med håndboldfitness

En bold er verdens bedste legetøj.

Har millioner og atter millioner oplevet. Uanset om de har sparket til den, grebet den, kastet den eller slået til den.

Nu har håndboldforeningen Gladsaxe HG taget håndboldfitness med på programmet. Så mange, der har været væk fra sporten eller aldrig stiftet kontakt med bolden, kan komme i gang.

Og foreløbig går det strygende.

-Da vi introducerede ideen var der 25, der fortalte, at de godt kunne tænke sig at være med. Der dukkede 19 op første gang, og nu ligger vi omkring de 16 deltagere. Men der er plads til flere, siger Bo Ebsen fra klubbens bestyrelse

Håndboldfitness kræver ingen specielle kvalifikationer ud over at man skal kunne gribe en bold – og den er så lille og blød (en såkaldt streethåndbold) at her kan alle vist være med.

Grundelementet i håndboldfitness er Puls, Power og Play.

Der trænes hver onsdag fra 19.30 til 21.00 i Gladsaxe Sportshal, og der lægges ud med let opvarmning. Det suppleres med en lang række varierede øvelser, der giver kondition, forbrænder fedt og strammer op på kroppen.

Og så spilles der håndbold på små baner.

Det er umuligt at drible med bolden, fordi den er så blød, så man skal flytte sig for at slippe fri til en afslutning. Der spilles på forholdsvis små mål, og det er nærmest umuligt at blive ramt af bolden, så det gør ondt.

-Vi har forældre til vore børn som deltagere, og ud over at de får en bunke motion på den sjove måde, så får de også stiftet nogle sociale kontakter. Vi har to mænd, der arbejder sammen på et værksted, men det er først når de er her til træningen, at de får tid til at tale sammen, siger Bo Ebsen.

Når man spiller kampe skal man lige overveje, om man skal sende bolden i mål, For det er end el af spillet, at man lige skal lave fem armbøjninger ude i siden af banen eller fem maverulninger som ”belønning” for at score.

-Håndboldfitness er altså for alle, og man kan jo se på deltagerne her, at de lige fra de helt unge til folk, der er kommet lidt op i årene. Og man kan også se, at alle kan være med, fordi banerne er så små, slår Bo Ebsen fast.

IF Bytoften ved Gladsaxe Skole tog fodboldfitness på programmet for nogle år siden, og det væltede ind med piger og kvinder der godt ville spille fodbold.

Nu kan folk, der heller vil kaste, altså for motion på den sjove måde. Musklerne skal røres i håndboldfitness – og det gælder også lattermusklerne.



Der er 72 forskellige øvelser i programmet, så træningen aldrig bliver monoton.

Foto: Kaj Bonne.