Symfoniorkestret spiller Nytårskoncert i Haraldskirken

Kendte arier med på programmet

Der er både kendte klassiske værker og lidt mere moderne musik, når Gladsaxe Symfoniorkester giver koncert i Haraldskirken i Høje Gladsaxe lørdag 14. januar kl.16.00.

Programmet består af kendte arier, smukt fortolket af mezzosopranen, Maria Kontra, som synger to manderoller: Cherubino fra Mozarts opera, Figaros bryllup, hvor den helt unge Cherubino skildrer den første forelskelses kvaler, og Orfeus fra Glucks opera, Orfeus og Eurydike, hvor Orfeus synger om sin sorg over at have mistet Eurydike. Desuden synger Maria Kontra den træske Dalila i Saint–Saëns´ opera, Samson og Dalila, samt heltinden Isabella i Rossinis opera, Italienerinden i Algier.

Koncertens smukkeste værk er Mozarts klarinetkoncert, som han skrev få måneder før sin død i 1791. Den spilles af Gladsaxe Symfoniorkesters dygtige klarinettist, Peder Krabbe. Ifølge ham (og mange andre) er den det skønneste værk, som nogen sinde er skrevet for klarinet, og Peder Krabbe glæder sig til at spille koncerten sammen med Gladsaxe Symfoniorkester.

På programmet er også fejende wienervalse, bl.a. Johan Strauss´ An der Schönen Blauen Donau og Kejservalsen samt et par slagere, The Syncopated Clock og The Waltzing Cat, af den amerikanske komponist Leroy Anderson, som flere gange toppede pladehitlisterne i 1950´erne.

Koncerten dirigeres igen i år af Peter Piotr Gasior, violinist og dirigent, født 1965 i Polen. Piotr Gasior var 2.koncertmester i det nu nedlagte DR Underholdningsorkester og er en aktiv violinist og dirigent.