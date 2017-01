Tak til Rosenlund

Når ens kone efter 65 års ægteskab udvikler demens, så får man brug for mere end familiens hjælp. Den hjælp fik jeg. Hun fik en plads på et af kommunens Seniorcentre. Seniorcenter er et pænt ord, der skal dække over, at her skal nogle stakkels mennesker henslæbe resten af deres tilværelse, der ligger helt i ruiner, diskret afsondret fra os andre.

Men kommer man ind bag den beskedne facade, møder man et personale, hvor den slidte frase om de ‘varme hænder’ folder sig ud som sand virkelighed døgnet rundt. Det er et upåagtet job og beskedent betalt, men udover den professionelle pleje oplever man, at personalet viser en utrolig omsorg og hensyntagen. Der er ikke kun rene bleer og varme hænder til beboerne, der er også ‘varme hjerter’ i rigt mål, og der er overskud til også at vise omsorg for os pårørende, når vi føler os rådvilde og afmægtige.

Det føler jeg trang til at sige offentligt tak for. De mange måneder og den langvarige sidste afsked har været en svær oplevelse, men

mine børn og jeg er dybt taknemmelige for Rosenlunds håndtering af min kones demens og for den støtte, vi har fået. Tak for det.

Tak også til mine medborgere, som med jeres skattebetaling har gjort det muligt at løse en umulig opgave, jeg aldrig havde kunnet klaret alene.

Kaj Himmelstrup