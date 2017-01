Taske stjålet fra cykelkurv på Smørmosestien

Mandag 9. januar kl. 20.05 fik en 20-årig kvinde stjålet sin taske fra sin cykelkurv, da hun kom cyklende på Smørmosestien.

Tasken blev stjålet af to drenge, der kom kørende på én knallert og stjal tasken, da de passerede hende.

Pas på tasketyve, når du cykler

• Overvej om du skal have din taske med! Måske er en pung og et indkøbsnet nok?

• Gør ikke modstand, hvis du udsættes for tyveri – men råb op og tilkald andre