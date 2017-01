Taske stjålet på cykeltur i Gladsaxe mm.

Onsdag 25. januar omkring kl. 9.00 fik en 30-årig kvinde stjålet sin taske, da hun kom cyklende på Bagsværd Hovedgade.. Tasken var spændt fast til et barnesæde, der er monteret på cyklen. Hvordan tasken blev stjålet er uvist.

Pas på tasketyve, når du cykler

• Overvej om du skal have din taske med! Måske er en pung og et indkøbsnet nok?

• Sæt ikke din taske fra dig – heller ikke i cykelkurve eller på bagagebærer

• Hold tasken tæt ind til kroppen – gerne fastspændt – så den ikke er lige til at stjæle

• Opbevar værdier i lukket lomme på din person – ikke i tasken – og gå aldrig med mange penge!

• Gør ikke modstand, hvis du udsættes for tyveri – men råb op og tilkald andre

Mand sigtet for butikstyveri på Gladsaxevej

Onsdag 25. januar kl. 14.16 blev en 43-årig mand sigtet for butikstyveri, da han forsøgte at stjæle flere stikkontakter ved at gemme dem i sin lomme og efterfølgende forsøgte at forlade forretningen på Gladsaxevej.