Trængsel i bassinet

210 hold deltog i skolernes svømmestævne

Der blev svømmet til den store guldmedalje – og andre medaljer – da der i fredags var svømmestævne i bassinet på Vandtårnsvej.

Deltagerne var elever i 1.-4. klasse, og de dystede på livet løs.

Med 210 hold var der meget at holde styr på, og for at tidsplanerne ikke skulle skride fuldstændig skulle det hele foregå med nærmest militær præcision.

Hvert hold bestod af 3 svømmere,.

Konkurrencerne var konstrueret, så der blev mulighed for at gå videre og få mere tid i vandet.

I det lave bassin blev der svømmet enkelt stafet d.v.s. at hvert barn sammenlagt svømmede 2 baner á 25 meter.

I det dybe bassin svømmede 2. klasse enkelt stafet, 3. klasse og 4. klasse svømmede dobbelt stafet dvs., at hvert barn sammenlagt svømmer 4 baner á 25 meter.



Der skulle lige klaskes hænder, når den ene deltager afløste den anden.

Foto: Kaj Bonne.