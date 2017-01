Tyve stjal 74 computere på Jobcentret og rådhuset

Tyverierne foregik med lynets hast

Natten til 16. december var der indbrud i bygning G ved rådhuset. Udbyttet blev 16 computere. Natten efter var der indbrud på Jobcentret på Gladsaxevej. Her blev udbyttet på 51 computere.

Og for lige at gøre det hele perfekt, så var der indbrud på rådhuset igen natten til 11. januar. Her blev udbyttet syv computere.

I Gladsaxe Kommune er man stolt over, at man via et vagtsystem lynhurtigt kan nå frem, når alarmen går på kommunale bygninger.

– Men her foregik tyverierne så hurtigt, at tyvene var væk, selv om vagterne dukkede op efter fem minutter, fortæller fuldmægtig Brian Petersen fra kommunen.

– Tyvene må nærmest have løbet fra kontor til kontor for at samle computerne sammen, og de har vidst, hvor de skulle søge. Men vi kan jo kun gisne om, hvem der er gerningsmændene.

– Vi har lært af de her indbrud, og sikkerheden er allerede forbedret meget markant med sensorer, så alarmen vil gå, så snart nogen bevæger sig rundt i bygningerne, siger Brian Petersen.

Kommunen var fuldt forsikret, så nu skal der anskaffes nye computere, og det løber nok i et beløb omkring de 450.000 kr.