Uforståelig saunalukning

14. november 2016 indviede borgmesteren en ny udendørssauna til brug for vinterbadere. 8. december modtages en mail, der meddeler, at alle saunaer ved idrætsanlæggene i Gladsaxe lukkes 1. januar 2017 – med ønsket om glædelig jul.

Undtaget er saunaer ved svømmehaller. Hm. Hvorfor svømmere har særstatus fremgår ikke.

Lukningen skyldes en budget 2017- beslutning. Det fremgår af budgetaftalens side 14 budgetnote 44, at

besparelsen er kr. 110.000.

Forespurgt en kommunalpolitiker der har stemt for forslaget, er svaret ”besparelse af strøm da saunaerne altid er tændt”. Forkert. Saunaerne slukkes automatisk efter 1 1/2 time.

Forespurgt personale på idrætsanlægget, er beløbet besparelse på vedligeholdelse af træbeklædningen i saunaerne.

Vel er træet i vor sauna mørkere, end da det var nyt. Men alt fungerer, og vi er glade for at kunne bruge den 2-3 gange om ugen. Vi er en generation, der går i bad, og saunaen er en væsentlig del af vores fællesskab og klubliv.

På idrætsanlæggets hjemmeside kan man læse: BRUGERDEMOKRATI – På idrætsanlæggene inddrages brugerne i beslutninger. Lad os derfor beholde vor sauna. Spar gerne det beskedne beløb på kr. 110.000,-. Vi lever gerne med det mørkere træ.

Alternativt: fodboldspillere, atletikfolk, badmintonspillere osv.-. vil I i sauna – så svøm.

Bestyrelsen for

Husmødrenes Badminton Klub