Valgkamp for kommunale kroner

Skal skatteborgerne i Gladsaxe betale for Socialdemokraternes valgkamp? Det spørgsmål må man stille, efter man ved juletid så en reklame for Skovbrynet Skole i Bibliografen, hvor det socialdemokratiske byrådsmedlem Trine Græse medvirker.

I reklamen kan man se Trine Græse, som byrådsmedlem og bedstemor, anbefale Skovbrynet Skole. Det er selvfølgelig ikke gratis for Skovbrynet Skole at annoncere i biografen. Reklamen er vist i 2015 og 2016 og har kostet skatteborgerne i Gladsaxe små 20.000 kr.

Gladsaxeborgernes skattekroner skal ikke bruges på at føre valgkamp for medlemmer af Gladsaxe Byråd. Ønsker medlemmer af Byrådet at føre valgkamp, må de selv betale.

Man kan jo kun gætte på, hvem der har fået den ide i kommunens kommunikationsafdeling, at et byrådsmedlem skulle medvirke i en reklame, hvor rollerne som byrådsmedlem og bedstemor blandes sammen. Havde Trine Græse været fra et andet parti end Borgmester Karin Søjberg Holsts, kan man være sikker på, at hun aldrig havde fået lov til at medvirke i reklamen.

Medlemmer af byrådet skal ikke medvirke i kommunale reklamer betalt af skatteborgerne. Er det næste, at formanden for Seniorudvalget reklamerer for ældreidræt. Og hvornår stopper det?

At Trine Græse medvirker i en reklame for Skovbrynet Skole kan ikke ses som andet end et dårligt forsøg for på skatteborgernes penge at føre kommunalvalgkamp over for borgerne i Gladsaxe fra Socialdemokraternes side. Og det er et misbrug af skatteborgernes penge, som skal stoppes.

Henrik Sørensen

Folketingskandidat (k)

Svar:

Mine børnebørn er en del af et stærkt fagligt fællesskab på Skovbrynet Skole

Det er der måske nogen, der har hørt mig sige i en lille reklamespot, der har kørt i Bibliografen i Bagsværd for et års tid siden, og som åbenbart også bliver brugt i år.

”Vi er blevet opmærksomme på, at du er mormor til et par børn på skolen. Vil du hjælpe os med at skabe positiv omtale af vores faglighed op til skoleindskrivningen.”

Det var spørgsmålet, som jeg fik fra Skovbrynet Skole i efteråret 2015, og jeg sagde ja. Der blev produceret en lille film, og jeg har ikke spurgt dem om, hvordan de ville anvende den.

Jeg fik den til gennemsyn, og jeg kan huske, at jeg gjorde skolen opmærksom på en lille slåfejl i en tekstlinje i slutningen af filmen.

Problemet – som Henrik påpeger – er, at der efter mit navn står (A), og at Henrik derfor opfatter det som valgpropaganda. Stod dette (A) der, da jeg fik filmen til gennemsyn for snart halvandet år siden?

Jeg ved det ikke. Jeg har i hvert fald ikke været opmærksom på det. Ville jeg have bedt dem fjerne det, hvis jeg havde set det?

Ja, det ville jeg, for Henrik har helt ret i, at det ikke burde stå der, uanset at der på det tidspunkt var mere end to år til valget.

Ville jeg deltage igen, hvis jeg kunne gøre noget for at skabe positiv omtale af fagligheden på Skovbrynet Skole? Ja, det ville jeg, men jeg vil selvfølgelig være opmærksom på, at der selvfølgelig ikke skal stå (A) i forbindelse med mit navn, og slet ikke i et valgår.

Trine Græse

Mormor, Byrådsmedlem og Socialdemokrat