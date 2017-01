Vedrørende de delvis tildækkede butiksruder

Undertegnede er heller ikke for delvis tildækkede butiksruder flere steder, men mon ikke butiksindehaveren er bedst til at promovere sin butik. Storcentre er også tillukkede, indtil man kommer derind og oplever masser af liv og samtalesteder.

Ole Skrald skriver i Gladsaxe Bladet 17. januar ”At liv avler mere liv”

Ja! vi Søborgborgere oplever en livlig trafik med åbnede og lukkede butikker.

Hvis Ole Skrald tog en tur ned ad Søborg Hovedgade og Søborg Torv kunne han opleve en masse ledige butikslokaler. Til trods herfor har han været med til en godkendelse af endnu et byggeri (Kolossen) over for Søborg Kirke, med endnu flere butikker.

En interesse for de smalle fortove, der ofte er blokeret af skilte og andet skrammel, så man tvinges ud på cykelstien med risiko for påkørsel, kunne være ønskelig.

Bliv ved din læst. Nogen bør tage skraldet for den fejlslagne struktur og udvikling på hovedgaderne i Gladsaxe!



Leif Carlsen

2860 Søborg