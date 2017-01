Veronas opera venter

Superaktiv pensionist hædret og hyldet ved bankospil

Der var gjort klar til det traditionelle bankospil i fredags hos pensionisterne, der holder til i den gamle Bagsværd Station. Så væltede det ind med politikere og embedsfolk. For kommunens ældrepris 2016 skulle uddeles – og det kunne altså kun blive Randi Holmquist, der skulle have den.

Der var såmænd 13 indstillinger, der bakkede op omkring Randi Holmqvist, der hører til den del af menneskeheden, som får meget ud af at være noget for andre.

Hun er sekretær, arrangerer udflugter og rejser, bowlingture, skovture, kortspil, skriver medlemsbladet (som hun ofte selv deler ud), smører madpakker plus en hel bunke andet.

-Du er et dybt engageret menneske, og du har overskud til at gøre noget for andre på en hjertevarm og fintfølende måde, lød det bl.a. i motivationen, som borgmester Karin Søjberg Holst (A) fremførte.

Og så var der 10.000 kr. diplom og blomster – og mange lykønskninger fra de øvrige pensionister.

-Pengene falder på et tørt sted. Og jeg ved lige, hvad de skal bruges til. Jeg elsker opera, så jeg vil til Verona for at høre opera sammen med min lillesøster, sagde Randi Holmqvist, der med stor succes har kæmpet mod knogleskørhed, som ellers har givet hende masser af brud.