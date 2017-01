Vind billetter til Mungo Park

3×2 billetter på højkant til forestillingen Opsang

I forbindelse med, at Mungo Park fast bliver Gladsaxes nye egnsteater, har vi på Gladsaxe Bladet tilsvarende lavet et fast samarbejde med teatret. Det vil sige, at til alle de forestillinger, Mungo Park spiller i Gladsaxe kan du være med i konkurrencen om 3×2 billetter.

Den første konkurrence udløser billetter til forestillingen Opsang , som spiller 7.-9. februar på Grønnemose Skole. Skriv hvilken dag I ønsker at se forestillingen

Du skal svare rigtigt på spørgsmålet for at komme med i lodtrækningen.

Mungo Park holder til i en nordsjællandsk kommune.

Er det:

A: Gribskov

B. Halsnæs

C: Allerød

Svaret sendes til kon@gladsaxebladet.dk senest torsdag 2. februar kl. 09.00.

Vinderne vil blive kontaktet direkte så husk at opgive telefonnummer.