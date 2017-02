Marie Alstrup (21), går under kunstnernavnet Rookie og er en ret sej pige. Hun stillede op med hulahopring, som man aldrig har set det før. Marie har dyrket denne form for hulahop i 2 ½ år og inspirationen får hun fra USA og Youtube. Hun dyrkede det også på klassisk vis da hun var barn og slog bla. rekorden i hendes fritidshjem med at holde hulahopringen kørende i tre timer uafbrudt. Marie gik også videre, og i programmet bliver hun så nervøs, at hun må ud og kaste op i toilettet, inden hun går ind og optræder med sin hulahopring. Foto: Lotta Lemche/TV2

2860 har talent

Der er masser af talentmasse i Gladsaxe. Vi har allerede kunnet opleve flere af dem ved dette års TV2 program ”Danmark har talent”