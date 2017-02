Årets kunstner hyldet

Børnehaven Taxhøj slog til igen

Det er anderledes. Men det signalerer i allerhøjeste grad jul. Så dommerkomiteen på rådhuset havde ikke svært ved at kåre Kingbling Amoniwaa Yeboah Peprah på 5 år fra børnehuset Taxhøj i Bagsværd som årets kunstner, og hendes forslag til et julekort bliver brugt af kommunen om trekvart år, når julehilsnerne skal sendes ud.

Sammen med de øvrige børn var Kingbling i onsdags på rådhuset for at få overrakt sin præmie af borgmester Karin Søjberg Holst samt et fint, stort tryk af sit kort. Og det foregik i næsten andægtig stilhed, for Kingbling virkede charmerende betuttet over hele situationen.

Kingbling fik billetter til biografen, så hun kan tage sin familie med. Og der var en gave til Taxhøj, der tidligere har leveret en vinder. Institutionen kan vælge mellem en busk eller et træ, og denne gang har man valgt en jasminbusk.

Og så var der et lille traktement. Teoretisk skulle der have været miniboller, men de var nærmest større end frokosttallerkener, så de var lidt af en udfordring for folk, der har fået besked på at spise op. Især hvis de kun er fem eller seks år.