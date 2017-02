Alle tjener på job til unge

Lommepengeprojekt i Værebro Park en succes

Siden 1. september 2016 har Værebro Park med stor succes implementeret lommepengejobs gennem et projekt for unge mellem 12 og 15 år under den lokale boligsociale helhedsplan. ”Det er dejligt, at projektet er blevet taget så vel imod af Værebro Parks blå mænd. De efterspørger endda flere drenge, hvilket er tegn på en positiv udvikling”, udtaler den boligsociale medarbejder Anders Knigge, der er tovholder på lommepengeprojektet.

Formålet med projektet er give unge med begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet en forsmag på erhvervslivet.

Ud i den virkelige verden

Lommepenge- og fritidsprojektet er igangsat som del af den boligsociale helhedsplan, der varetages i et samarbejde mellem Gladsaxe Kommune, DaB og afdelingsbestyrelsen.

Projektet tilfører de unge tidlig erfaring med beskæftigelse, der kan give værdifulde referencer senere i livet. ”Vi arbejder sammen. Det giver ikke det samme at overvåge dem, som når vi arbejder tæt side om side med hinanden”, siger gårdmand på 3. år Kaj Laursen. Kaj er én ud af otte gårdmænd, der på turnus arbejder sammen med fem unge drenge á to timer to gange om ugen. Jobbet som blå mand indeholder praktiske opgaver i boligområdet i form af vedligeholdelse af området eller medhjælp til arrangementer.

Mere end penge i lommen

De unges attitude overfor arbejdet har ændret sig markant siden starten lød i efteråret. ”Det virker som om, de unge nu nyder arbejdet med hinanden og i området”, siger Anders Knigge og tilføjer: ”Det er ikke længere en udfordring af rekruttere nye drenge til jobbet. Lige nu er der endda venteliste”.

Værebro Parks indsats med fritids- og lommepengeprojekter har således allerede medført adskillige positive resultater. Jobbet som blå mand er nemlig mere end blot penge i lommen for de unge. Ikke nok med at de unge erhverver sig arbejdsmæssig erfaring, der kan komme dem til gode resten af livet, så udvikler de ydermere vigtige kompetencer i form af ansvarlighed og stabilitet. Det medfører øget ejerskab for boligområdet, hvormed de fysiske rammer i Værebro Park fremadrettet vil passes bedre på og vedligeholdes af de unge selv udenfor jobbet.