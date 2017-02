Bag facaden på PET

Forfatter til omstridt bog besøger Hovedbiblioteket

Få et smugkig på indersiden af det hemmelighedsfulde PET, når Morten Skjoldager, forfatter til den omdiskuterede bog ”Syv år for PET: Jakob Scharfs tid”, besøger Gladsaxe Bibliotekerne mandag 20. februar kl. 19.

Her giver Morten Skjoldager et helt unikt indblik i, hvordan PET arbejder med hemmelige agenter, og hvordan de aflytter og overvåger potentielle terrorister. På foredraget rejser Morten Skjoldager også problematikken omkring politiets aflytningsmetoder, og diskuterer risikoen for at overvågningen kommer til at ramme uskyldige borgere.

Morten Skjoldager er journalist og forfatter og har igennem en række samtaler med Jakob Scharf, der stod i spidsen for PET fra 2007-2013, fået et unikt indblik i det hemmelige politis arbejde.

På baggrund af samtalerne med Jakob Scharf har han skrevet den omdiskuterede bog ”Syv år for PET. Jakob Scharfs tid”. Bogen fik stor medieomtale, på grund af sit kontroversielle indhold, og fik nedlagt et fogedforbud imod sig i 2016.

Arrangeret i samarbejde med FOF København.