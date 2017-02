Bedst i Europa – igen

Løberen Anna Mark Helwigh fulgte op på sommerens succes som forhindringsløber og slog til i cross løb

I sommer brillerede Søborgpigen Anna Mark Helwigh, da hun ved junioreuropamesterskaberne i atletik var først over målstregen på de 2.000 meter, som man løber i hendes aldersklasse. Anna Mark Helwigh stiller op for Østerbroklubben Sparta.

I forrige weekend slog hun til igen, da der blev løbet Europa Cup i den portugisiske by Albufeira. Efter et forrygende spurtopgør blev Anna Mark Helwigh i U20-klassen – hvor hun kan være med et par år endnu.

I seniorklassen blev Sylvia Kiberenge med bopæl i Høje Gladsaxe nummer 10. Hun stiller nu op for Blovstrød Løberne.

I holdkonkurrencen blev det også til medalje til Anna Mark Helwigh. Spartaløberne sikrede sig bronzemedaljer. Spartaholdet udgøres af fem løbere. To er 15 år, to er 16 år og en enkelt er 17 år, så de kan være med flere år endnu.

Selvom flere af konkurrenterne i Albufeira var et par år ældre, gik den 16-årige Anna Mark Helwigh friskt til sagen på den knap 4 km korte distance, skriver Dansk Atletik Forbund på sin hjemmeside.Med én kilometer igen var der kun to tyrkiske piger, som kunne følge trop. Kort før den afsluttende spurt måtte den ene tyrk slippe, inden det blev afgjort i en tæt finish, hvor begge løbere fik samme tid.

Kvinder U20

1. Anna Mark Helwigh DEN/Sparta 13:29 min., 2. Pinar Demirtas TUR/Fenerbache 13:29 ,3.. Gülnaz Uskun TUR/Bursa 13:33

Hold

1. Bursa (Tyrkiet 31

2. Fenerbache (Tyrkiet) 32

3. Sparta (Danmark) 39