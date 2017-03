Brætspilsfestival på Gladsaxe Bibliotekerne

Søndag 5. marts inviterer Gladsaxe Bibliotekerne til en stor brætspilsfestival, hvor spildesignere og hjælpsomme spilentusiaster står klar til at vise de nyeste udgivelser på markedet.

Her kan alle spille med og få udfordret deres kreative, modige og intellektuelle færdigheder – godt krydret med sjove stunder og en smule held.

Udover de mange sjove spil kommer også vinderene af årets Guldbrik forbi og viser spillet Skæg og Skøre Briller. Vi får også besøg af folkene bag spillet London Dread, som sidste år løb med stor international opmærksomhed. Brætspilsfestivalen foregår på Gladsaxe Hovedbibliotek søndag 5. marts

kl. 12-16.30 og er gratis for store og små i alle aldre.