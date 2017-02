Da hestesporvognen mistede livet

Buddingeborger var med i ”attentatet”

En Buddinge–borger var i virkeligheden med til at give de hestetrukne sporvogne dødsstødet. Det var den østrig-ungarske ingeniør Charles Heinrich Fröhlich, der ledede slagets gang hos de franske De Dion Bouton-fabrikker i Paris, hvor han satte den første københavnske bybus i gear og to dage senere rullede ind på Københavns Rådhusplads med sin lille ’motoromnibus’.

Det var en lun forårsdag i 1913, der startede attentatet på den københavnske sporvogn. Den havde ellers rystet hovedstadens indbyggere sammen lige siden 22. oktober 1863, hvor dens hestekræfter blev leveret af to ’jyske varmblod’.

Bussen var den første af 12 – indkøbt af Frederiksberg Sporveje – og skulle betjene ruten ned gennem Strøget – fra Rådhuspladsen til Kongens Nytorv. I løbet af de følgende dage ankom yderligere 11 De Dion-busser, og dermed var den hestetrukne sporvogns æra beseglet på Københavns vigtigste rute.

I dag kan man stadig se den første af disse busser som var først med uafbrudt buskørsel nemlig på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm sydvest for Roskilde.

Bussen er næsten otte meter lang, godt to meter bred og vejer 4,2 ton. Den har 19 siddepladser og syv ståpladser og har massive gummidæk. Utvivlsomt lidt af en prøvelse for Charles Heinrich at køre den op af datidens vejnet fra Paris til Frederiksberg Remise.

På lidt længere sigt blev det bybusser, bl.a. KS’ osende Leyland linje 43, den med løvehovedet, der kom til at betjene bl.a. omegnskommunerne Gladsaxe sammen med den mere stilfærdige gule Nesa trolleybus, der have vendeplads lige over for Høje Søborg ved Dickens Alle.

Charles Heinrich Fröhlich ligger begravet på Gladsaxe kirkegård ved siden af sin hustru, der var årsagen til, at han blev hængende I Danmark.

Men busser kom paradoksalt også til at koste hende livet. Hun blev kørt over og dræbt af en af de røde rutebiler, Søborg nummer 6, i starten af 50’erne. Det skete på hjørnet af Kong Hans Allé og Buddingevej med en bus, der dengang havde en chauffør under oplæring. Det lykkedes ham faktisk at køre hende over hele to gange.