De blæser på det hele

Jazzbandet ESW møder op med tre blæsere til koncerten på Drop In i morgen, onsdag

I forbindelse med den danske vinterjazzfestival, der startede forrige fredag og varer helt frem til den 26. i denne måned, optræder ESW på Drop In på Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus onsdag den 15. februar kl. 19-21.

Koncerten på Drop In er bare én ud af flere end 600 koncerter, der arrangeres rundt omkring på 130 spillesteder. Festivalen markerer begyndelsen på en ny spændende jazzsæson.

ESW består af garvede musikere og besætningen har spillet sammen i over 15 år. De har spillet ved Copenhagen Jazzfestival og mindre festivaler i Københavnsområdet og på adskillige jazzklubber. ESW spiller et bredt repertoire af klassisk og nyere jazz, veloplagt og swingende, fra Louis Armstrong til Thelonious Monk, fra Count Basie til Duke Ellington, fra Abdullah Ibrahim til Charlie Parker.

Orkestret består af Anders Ulstrup (trombone), Einar Hermannsson (altsax og sopransax), H.C. Birkeland (tenorsax, mundharmonika, fløjte og vokal), Henning Telving (bas), Michael Kosteljanetz (piano) og Mikael Matzen (trommer). Trombonisten Anders Ulstrup er desuden kendt for sine jazzmalerier, som udstilles i Telefonfabrikken måneden ud.

Koncerten er gratis og kræver ingen tilmelding.

Læs mere på Telefonfabrikkens hjemmeside: www.telefonfabrikken.dk eller på orkestrets hjemmeside, www.eswjazz.dk