Den er også gal i Bagsværd

Borgere utilfredse med vinduer i ny butik

Gladsaxe Kommune har givet bygherren af Meny-butikken på Søborg Hovedgade besked på, at facadevinduerne maksimalt må tildækkes med 30 procent folie – så kunderne kan se ind i butikken. Det er købmand Per Mikkelsen ikke så tilfreds med, fordi han finder det vil få store konsekvenser for indretningen af hans forholdsvis nyåbnede butik.

Men kommunen holder fast og henviser til lokalplanen for området.

Nu er der dukket en tilsvarende sag op i Bagsværd.

”Normal” har åbnet på hjørnet af Bagsværd Hovedgade og den lille vej, der fører hen til Bibliografen.

Og her er vinduerne også blændet med folie. Da trafik- og teknikudvalget 6. februar holdt møde bad Peter Berg Nellemann (A) om en orientering om den sag, og han fik af Britt Vorgod Pedersen fra By at vide, at forvaltningen har rettet henvendelse til butikken og påpeget, at foliebeklædningen ikke er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Forvaltningen vil følge op på sagen.

Der arbejdes ud fra Lokalplan 218, 5.4, hvor der står: Butiksfacaden skal åbne sig mod og have adgang fra Bagsværd Hovedgade og skal udformes med udstillingsvinduer i hele facadens længde langs Bagsværd Hovedgade. Der skal være frit indsyn til butikslokalet og højst 30 % af glaspartiet i hvert udstillingsvindue må klæbes til med folie eller blændes permanent.

– Det kæmpede vi jo for på en række borgermøde for nogle år siden, da lokalplanen skulle udformes. Når man går tur og kigger på forretninger, så er det altså sjovere at se ind i en butik end ind i en omgang folie, lyder det fra en af de borgere, der dengang engagerede sig i udformningen af lokalplanen.