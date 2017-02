Der skal være plads til fejl

Bagsværds nye træner har sine principper

Det er af fejlene, man lærer.

Så når Bagsværd Boldklubs spillere træner, er beskeden fra den nye træner Paulus Ekstrand klar: Prøv at lave de svære ting i stedet for at spille alibifodbold. Det er på den måde, I udvikler jer.

Paulus Ekstrand har kun været i gang siden slutningen af januar, så det er begrænset, hvad han har kunnet udrette, men han er slet ikke i tvivl om, hvad han vil.

– Det kan godt være, at spillerne kommer til at hade mig i begyndelsen, for den kommer til at stå på knaldhård fysisk træning. Til gengæld tror jeg, at de kommer til at elske mig, når turneringen går i gang, og de opdager, at de har det fysiske overskud, der kan afgøre kampe, siger Paulus Ekstrand.

– Men det hele overordnen budskab er: Det her skal være sjovt, pointerer Paulus Ekstrand

Et af hans principper er, at man ikke kommer i betragtning til holdet, hvis man ikke træner. Her er der ingen fribilletter uanset hvor god man er.

– I første omgang skal vi sørge for at klare frisag, så vi ikke rykker ud, slår Paulus Ekstrand fast.

Det stærkt foryngede Bagsværdmandskab sluttede efterårets kampe i serie 2 af med fire sejre så en tilsyneladende håbløs bundplacering blev forvandlet til en acceptabel placering midt i rækken. Vindes den første kamp i begyndelsen af april mod Mosede fra den tunge ende af rækken, ser det rigtig godt ud.

– Jeg har skrevet kontrakt for 2017, og så ser vi på tingene efter et halvt år, siger Paulus Ekstrand, der til hverdag arbejder som familiekonsulent i Fredensborg Kommune og bor i Gentofte som far til to børn.

– Jeg har tidligere trænet Helsingørs og HIKs U19-hold, og jeg har været i Lundtofte, hvor jeg også har spillet, siger Paulus Ekstrand.

Han har også spillet på højt ungdomsniveau i B93.

– En del af min fodboldfilosofi er, at vi ikke spiller med frispark til træning. Her skal der ikke være tudefjæs. Spillerne skal lære at gå til den– uden at gå over stregen, slår Paulus Ekstrand fast.

Bagsværd spillede den første træningskamp mod Føroyar fra serie 1 under KBU, og det gik udmærket, selv om forsvaret så skidt ud ved færingernes to scoringer. Men det er jo af fejlene, man lærer.