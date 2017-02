Det regnede med medaljer

15 medaljer til Gladsaxe Skøjteløberforening ved Funskate ØST III

Funskateløberne fra GSF, Gladsaxe Skøjteløberforening, klarede sig igen meget fint ved årets tredie funskatekonkurrence, der blev afholdt i Hvidovre Isstadion i weekenden..

Med kæmpe opbakning på banderne fra maskot, familie og klubkammerater skøjtede GSFs dygtige funskateløbere sig til hele 15 medaljer og en samlet 3. plads i klubkonkurrencen.

4 guld -, 5 sølv- og 6 bronzemedaljer blev det til ved weekendens konkurrence.

Funskatekonkurrencerne er breddekonkurrencer for alle aldersklasser og alle niveauer, hvor løbere, der endnu ikke helt har niveau til at deltage i DSUs elitekonkurrencer, har mulighed for at komme ud og opleve suset ved en konkurrence og vise spring, trin og piruetter samt løbe et lille program til musik. I hver gruppe kæmper løberne om 6 finalepladser.

Sæson 2016-2017 afsluttes med Funskatefinalen i Odense i marts, hvor blandt andet årets samlede klubvinder kåres.



GSFs resultater ved weekendens konkurrence:

Elements:

Bubbles 3: Bronze: Emily She,

Cubes 1: sølv: Benedetta Esposito,

Crystal 1: guld: Nadia Plambeck,

bronze: Anna Madvig Kristensen,

Crystal 2: sølv: Mille Blaase,

Crystal 3: guld: Mariah Jordan,

bronze: Anna S. Schmidt

Friløbs-resultater:

Tots:

Guld: Liva Østerlyng,

sølv: Veronica Lund-Redin

Tweens 2:

guld: Elias Vergara,

sølv: Nadia Plambeck,

Bronze:

Anna Madvig kristensen

Teens 2:

sølv: Mille Blaase

bronze: Laura Østerlyng

Togs 2:

Bronze: Anna S. Schmidt