Det er stadig for tidligt at sige tak for godt samarbejde til borgmester Karin Søjberg Holst, selv om hun har meddelt, at hun ikke genopstiller. Der er stadig et par kampe, der skal kæmpes hen over året 2017, når der skal lægges budget for 2018, som vores efterfølgere skal forvalte, siger Venstres gruppeformand Ebbe Skovsgaard

-Alligevel giver det anledning til nogle tanker om politiske uenigheder, kompromisser, hårde budgetkampe og de resultater, der er kommet ud af samarbejdet. Borgmesteren overtog posten efter Ole Andersen året efter, jeg selv blev valgt til Gladsaxe Byråd i 2001.

-Vi fik en viljefast dame for bordenden, for nu at sige det på den måde. Og med hvert vores udgangspunkt for, hvordan Gladsaxe kommune skulle udvikle sig, siger det næsten sig selv, at det har slået gnister ind imellem. Også uenigheder så store, at der ikke kunne laves forlig. For eksempel har Venstre ikke været med i kommuneplanen de seneste tre gange. Uenighederne om, hvor store dele af kommunen, der skal plastres til med beton, har været uspiselige for Venstre, siger Ebbe Skovsgaard.

-Bortset fra en enkelt svipser et år, hvor borgmesteren løb fra budgetaftalen, har det været muligt at forliges om det kommunale budget. Borgmesteren har hen ad vejen accepteret, at når Venstre er med i et budgetforlig, er der skattelettelser, vækst og udlicitering på dagsordenen, selv om udlicitering og skattenedsættelser ikke er blomster, der gror i borgmesterens urtepotter.

Et andet tema, som har været med hvert eneste år, er vækst og gode vilkår for vores erhvervsliv. Vækst, der skaber nye arbejdspladser. Stille og roligt er borgmesteren blevet enig med os i, at vækst er vigtigt, og nu får Gladsaxe ros udefra for sin erhvervspolitik. I al beskedenhed tror jeg, at vi gennem årene har fået lært borgmesteren, hvad vækst betyder for en kommunes udvikling.

Uenigheder eller ej. Der har dog altid været en vis fællesmængde af respekt for de synspunkter, vi repræsenterer hver især. På borgmesterkontoret har der været vilje til samarbejde.