Enhedslisten bortforklarer

Vi kan godt forstå, at godt forstå, at Enhedslisten – som hævder altid at være dem der kæmper imod forringelser og besparelser, som går udover Gladsaxes borgere – forsøger at bortforklare.

Det må da også være svært så at skulle stå ved, at man faktisk er med i et budget i 2016, som ikke kun sparede godt 16 mio. kr. eller sagt på en anden måde 1.442 kr. på alle Gladsaxe borgere over 65 år, nej beløbet var faktisk på ca. 27 mio. kr. (Det er ikke tal Dansk Folkeparti har funder på, det er beregninger fra Ældresagen).

Når beløbet så alligevel ender på en besparelse på ”kun” 16 mio. kr. ja så skyldes det jo, at Enhedslisten også accepterer, at man tager de godt 11 mio. kr. som er Gladsaxes andel af Værdighedsmilliarden, som Dansk Folkeparti kæmpede sig til i Finanslovsforhandlingerne, og bruger dem til at dække nogle af besparelserne på 27 mio. kr. i 2016 budgettet.

11 mio. kr. som er øremærkede og skulle bruges ekstra på de ældre, og ikke indregnes i budgetter. Jeg citerer fra bemærkninger til lovforslaget punkt 3. Økonomiske eller administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner.

Citat: ”Midlerne fordeles mellem kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Der er tale om nye midler, som ligger ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2016.”, citat slut.

At Dansk Folkeparti i udvalget helt som almen praksis, er med til at oversende udvalgets budgetbidrag, til budgetforhandlingerne, det står vi ved. Men i modsætning til Enhedslisten, så trak Dansk Folkeparti sin støtte, da vi så besparelsernes omfang.

At det er Enhedslistens politik, det må de jo om, men fri os for alle mulige søforklaringer, stå dog ved det I er med i.

Det er ikke Dansk Folkepartis politik.

Derfor er Enhedslistens underskrift på budgettet 2016. Det er Dansk Folkepartis heldigvis IKKE.

Kristian Niebuhr

Byrådsmedlem

Gruppeformand

Dansk Folkeparti