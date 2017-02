Er børnene taget som gidsel for plan om Magletorv?

Det var med stor skuffelse, at jeg læste at forslaget om dagligvarebutik på Magletorv er udtaget af tillæg 20 til lokalplan. Butikken kunne være til stor gavn for kvarterets beboere, trafik og miljø. Den kunne hjælpe ældre og andre, så de ikke behøver at gå/cykle/køre yderligere 2 km til Søborg Hovedgade. Der er jo ikke tale om et kæmpe indkøbscenter.

Fire personer uddelte en underskriftsindsamling, med bl.a. forkert argumentation for at trafik øges i området. En butik vil måske give 1-2 lastvogne/døgn, men alternativet er, som nu, at ca. 400 privat biler kører fra lokalområ

det til Søborg Hovedgade, for at slås om de samme parkeringspladser. Så en dagligvarebutik vil mindske trafikken.

Der sjældent mange børn/voksne på legepladsen, og de lokale børnehaver bruger den sjældent. Vinterhalvåret ligger den tom. Legepladsen fylder kun brøkdel af torvet, da der allerede er mange parkeringspladser, flaskecontainere m.v. Det resterende område er græs og hæk, der koster kommunen i vedligeholdelse. Legepladsen er dækket af sand, hvor kvarterets katte besørger.

Magletorv er i dag et sted, hvor folk kører forbi og sjældent opholder sig, da der er bedre grønne områder 200m derfra. En dagligvarebutik kunne give mere nærmiljø i et ellers villa-sovekvarter.

Jeg vil opfordre til at dagligvarebutikken medtages igen, og der evt. inkluderes en anden mindre legeplads i nærområdet. Gå hen og se torvet! og send din mening på byplan-dinmening@gladsaxe.dk inden 28.2!

Niels Rasmussen

Søborg