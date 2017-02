Et tiltrængt madhus

Industrikvarteret i Bagsværd har manglet et sted, hvor de ansatte kan købe morgenmad og frokost

Hvad skulle stedet hedde? Huset er gråt, så det blev meget naturligt til ”Det Grå Madhus”, der åbnede den 6. februar på Brudelysvej midt imellem Bagsværds større og mindre industrivirksomheder.

Åbningstiderne fra 6.30 til 15 vidner om, at Det Grå Madhus henvender sig til de nærliggende virksomheders ansatte, der længe har savnet et sted at købe morgenmand eller frokost. Madhuset sælger ud af huset eller serverer morgenbrød, smørrebrød, sandwich og burgere. I huset er der også et hyggeligt lokale med dekorative emaljeskilte, hvor man kan spise eller nyde sin kaffe og læse avis.

Selv om Det Grå Madhus kun har været på banen i et par uger, så mødte et par ”stamkunder” op, mens Gladsaxe Bladet var på besøg: – Vi skal havde det sædvanlige, sagde to kvinder.

– Vi er blevet godt modtaget af folk. De har virkelig savnet et hyggeligt sted, hvor de kan købe kvalitetsmad til fornuftige priser. Vi sætter en ære i, at tingene er lavet ordentligt, siger Helene Diemer, der ejer Det Grå Madhus sammen med Kasper Albér.

I øjeblikket er det for koldt, men når varmen og sommeren nærmer sig, så vil madhuset starte udendørsservering: – Vi har også andre planer på længere sigt, hvor vi vil tilbyde kommunens ældre et godt, dansk måltid til 69 kroner, hvor vi selv bringer maden ud til den ældre, siger Helene Diemer, der sammen med sin højre hånd Marina Dandakis må smørre brødet, for køen er ved at blive lang.