Få samtaler om ny medicin på de lokale apoteker

Nu kan patienter, som har fået konstateret en ny kronisk sygdom inden for det sidste halve år,få en gratis Medicinsamtale, som skal sikre, at de kommer godt i gang med deres nye medicin.

Alt for mange faste medicinbrugere har problemer med at tage deres medicin rigtigt og får derfor ikke det optimale ud af medicinen. Derfor har alle nye faste medicinbrugere nu mulighed for at få en gratis uddybende medicinsamtale på apoteket. Så det er endelig med at benytte sig af det.

”Vi har fokus på, at medicinen skal tages på den rigtige måde og på de rigtige tidspunkter. Det handler om at få skabt nogle gode vaner, så patienten kan få hverdagen til at hænge sammen,” siger farmaceut Gitte Pedersen fra Søborg Apotek.

Samtalen er delt op i to. Første del af samtalen foregår på apoteket og anden del kan foregå på apoteket eller over telefonen. De to samtaler tager til sammen omkring 20 minutter.

Spørg på apoteket eller hos lægen

Hvis man er interesseret i en medicinsamtale, kan man enten spørge på apoteket eller hos sin læge. Det er et tilbud til patienter, som indenfor det seneste halve år har fået ordineret ny medicin for en kronisk sygdom. Samtalen på apoteket foregår i rolige og diskrete omgivelser.

”Vi kan gøre meget med vores daglige rådgivning i skranken, men i en situation som ny fast medicinbruger, hvor der er mange nye oplysninger at forholde sig til, så er det rart med lidt ekstra ro og lidt ekstra tid til at kunne forholde sig til den nye information. Vi håber, at rigtig mange vil tage imod tilbuddet,” siger farmaceut Gitte Pedersen.

Medicinsamtalerne er et forholdsvis nyt tiltag på alle danske apoteker og er gratis for alle nye faste medicinbrugere, som får ny medicin til deres nye kroniske sygdom.