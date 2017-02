Fin indsats ved NM

Taekwondo-teknikere klarede sig fint i Sverige

I weekenden deltog Gladsaxe Taekwondo Klubs elite-elever i en af årets helt store begivenheder, nemlig de Nordiske Mesterskaber, som denne gang blev afholdt i Trelleborg, Sverige.

Som forventet hentede klubben flotte resultater hjem, idet de treudøvere placerede sig i toppen af den samlede nordiske talentmasse.

Johan Diget Hollederer kvalificerede sig til finalen i den individuelle konkurrence, hvor han placerede sig som nummer 5 i en gruppe med 24 udøvere. Senere på dagen deltog han i konkurrencen for teams, hvor han sikrede sig guld.

Alba Diget Hollederer vandt overbevisende sin gruppe i den individuelle konkurrence. Hun deltog også i team-konkurrencen og kunne gå fra stævnet som dobbelt nordisk mester.

Tomasz Suski deltog i den individuelle konkurrence for herrer under 50 år, og placerede sig fornemt i toppen med en tredieplads.

Tidligere på måneden blev Johan og Alba udtaget til det danske bruttolandshold 2017 i taekwondo teknik, mens Tomasz blev udset som ”prospect 2018” – et talent, som der holdes særligt øje med, med henblik på udtagelse til landsholdet i 2018.

Alt i alt en fantastisk start på 2017 for klubbens elite-teknikere.