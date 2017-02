Fleksibel arbejdstid kommer på bordet

På byrådsmødet i morgen foreslår SF, at kommunen laver en forsøgsordning med fleksibel arbejdstid

De fleste danskere har en arbejdstid på 37 timer. Hvorfor? Fordi sådan er det – jo! Men nu har Københavns Kommunes Borgerrepræsentation besluttet, at kommunens 45.000 medarbejdere kan skrue op og ned for arbejdstiden efter behov.

Socialistisk Folkeparti har markedsført ideen landet over, og nu har deres lokalpolitikere foreslået en lignende fleksibel ordning i 17 kommuner, blandt andre i Gladsaxe. Det er SF, der på morgendagens byrådsmøde foreslår fleksibel arbejdstid for kommunens medarbejdere:

– Nogle har brug for mere tid i hverdagen, mens andre har mere brug for lidt ekstra i løn. Fælles for dem er, at det langtfra er sikkert, at en arbejdsuge på 37 timer passer til deres livssituation, siger 1. viceborgmester Serdal Benli (F).

– Vi ønsker at give kommunens medarbejdere bedre muligheder for at forhandle deres arbejdstid, så den passer til deres behov. SF foreslår, at Gladsaxe Kommune igangsætter et pilotforsøg, hvor en gruppe medarbejdere får mulighed for at forhandle deres arbejdstid op eller ned efter eget ønske og dermed opnå en bedre balance mellem deres arbejdsliv og privatliv. Fleksibel arbejdstid er et redskab til at sikre glade og engagerede medarbejdere, der er mindre syge, nedslidte og stressede, siger Benli.

SF foreslår, at fleksibel arbejdstid indføres på udvalgte arbejdspladser i to forvaltninger i kommunen. Hvis pilotforsøget falder positivt ud, kan ordninger med fleksibel arbejdstid efterfølgende udrulles for alle kommunale medarbejdere i Gladsaxe.