Flot kontrakt til søskendepar

Nanna og Martin Gøtsche skal køre for fransk firma

Racerkørerne Nanna og Martin Gøtsche fra Mørkhøj har gjort det så godt i de 24 timers-løb, de har deltaget i indtil nu, at de nu har fået kontrakt med det franske firma Vortex.

I første omgang gælder kontrakten de fire løb i Europa, men der kan også blive tale om at køre i Austin i Texas.

Går det godt kan samarbejdet forlænges, så det også kommer til at omfatte løbene i 2018.

De fire løb i Europa er 12 timersløbet i Mugello i Italien midt i marts, 24 timersløbet i Castellet i Frankrig begyndelsen af maj, 12 timersløbet på Imola i Italien og 24 timersløbet på Portimao i Portugal.

– Med den erfaring og den fart Nanna og Martin Gøtsche har demonstreret indtil nu vil vi gerne have dem i vores V8 SP2, siger Arnaud Gomez fra Vortex.

Nanna og Martin Gøtsche skal køre på hold med Lionel Amrouch og Cyril Calmon.