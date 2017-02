Fra Søborg til Bundesligaen

Den 21-årige Søborg-dreng Mads Møllgaard udlever sin volleyball-drøm i Tyskland

Bundesligaen er noget ganske særligt inden for sport. I kraft af størrelse og indbyggertal bliver det helt specielt, når tyskerne samler det ypperste i en liga. Således også i volleyball. Og det er stort, når en dansk volleyballspiller markerer sig i en af de bedste ligaer i verden.

Mads Møllgaard fra Søborg er en af den slags spillere, som talentspejdere over hele Europa har fulgt nøje. En italiensk agent blev opmærksom på ham, og i efteråret skrev Mads en et-årig kontrakt med den nordtyske klub Lüneburg.

– Det var stort. Jeg havde også andre tilbud i andre lande, men Lüneburg var mest interessant. Jeg har fået stillet en lejlighed til rådighed, og jeg tjener penge på min sport – ikke mange, men nok til, at jeg klarer mig fint. Lüneburg er en gammel handelsby med mange nye, flotte butikker, og så ligger den kun 45 minutter fra Hamburg, siger en tilfreds Mads Møllgaard.

Mads Møllgaard startede med at spille volleyball i VKV Gladsaxe, da han var ni år. En kombination af talent og ambitioner bragte ham fire år senere videre til naboklubben Gentofte, der er en af Danmarks bedste klubber. Mads Møllgaard nåede at spille 65 ungdomslandskampe, og som blot 17-årig debuterede han på A-landsholdet. Indtil videre har han spillet 40 landskampe.

Afslog andre tilbud

For tre år siden fik Mads Møllgaard sit første professionelle tilbud fra en belgisk klub. Men hans forældre rådede ham til at gøre studentereksamen færdig før et udenlandseventyr. Mads fulgte anbefalingen og tog sin eksamen på den fireårige Team Danmark-linje på Falkonergårdens Gymnasium.

I sommer kom der et tilbud fra en rumænsk klub, men da der hurtigt efter fulgte et tilbud fra nordtyskerne, så valget ikke særlig svært ud for Mads.

– Jeg havde tysk på mit skema, men det var ikke det, som jeg gjorde mest ud af. Det fortryder jeg nu, men jeg forstår mere og mere tysk for hver dag. Det sværeste er at sætte nogle sætninger sammen, men det skal nok komme. På holdet taler vi dog mest engelsk, fordi der også er fire amerikanere og en spanier på holdet, siger Mads Møllgaard. Den 21-årige dansker er meget tilfreds med tilværelsen i Lüneburg. Han træner hårdt hver dag: – Den største forskel til træning ligger mest i, at i Danmark er den maksimalt er på to timer, mens den hernede er på to og en halv time, og så tager opvarmningen kun en halv time mod 45 minutter i Danmark.



Vil læse videre

Endnu ved Mads ikke, hvad der sker, når sæsonen slutter før sommer: – Det kan være, at jeg fortsætter i Lüneburg, men økonomien i klubben er ikke helt afklaret. Oprindelig skulle man have bygget en ny stor hal, fordi den nuværende hal ikke lever op til Bundesliga-standarderne, men nu er der gået politik i sagen. Min agent er klar til at finde alternative muligheder, siger Mads Møllgaard.

Mads Møllgaard vil meget gerne fortsætte som professionel volleyballspiller: – Alle professionelle idrætsudøvere har meget ”fritid”. Efter den hårde træning skal man restituere. Den tid kunne jeg godt tænke mig at bruge på at læse videre. Efter sommerferien vil jeg formentlig tilmelde mig matematik på Syddansk Universitet, fordi de gennem en Team Danmark-ordning giver støtte til, at man kan tage et fjernstudie online, siger Mads Møllgaard.

Efter et halvt år i Tyskland er Mads Møllgaard ved at blive integreret på Lüneburgs mandskab. I starten havde han en del tid på bænken, men de seneste tre kampe er han startet inde. Han var således med til at besejre topholdet Berlin RV med 3-1. Lüneburg er sikker på at komme med til slutspillet: – Men der er stor forskel på, om vi ender som nr. 4 eller 5. Lige nu ligger vi på femtepladsen, men ved at blive nr. 4 får vi fordel af hjemmebane. Vores hal, Gellersenhalle, kan kun rumme 1.000 tilskuere. Men til gengæld er vores fans helt utrolige. Stemningen er meget intens, og vi er meget stærkere hjemme end ude.