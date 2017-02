I efteråret 2016 bekendtgjorde Gladsaxe Kommune, at planer for ”Fremtidens Skole” ventedes klar i 2017. Med udmeldinger om at give læringsmiljøerne et vitalt løft, lød det positivt. Ifølge kommunens strategi skal børnene lære mere, og kommunen skal være foretrukket for stærke velfærdstilbud i tæt samarbejde med forældrene.

I sidste uge besluttede ledelsen i Grønnemose Skole at sammenlægge klasserne på fem af skolens årgange omfattende 400 ud af skolens 800 elever. En beslutning der kom uden forudgående dialog med de forældre, med hvilke der burde være et tæt samarbejde ifølge kommunestrategien. En beslutning der begrundes i manglende økonomiske ressourcer i form af underskud fra tidligere år, og som åbenbart er så presserende, at klassesammenlægningerne ikke kan vente, men skal gennemføres straks. Ønsket er at opnå gennemsnitlige klassestørrelser på 26, hvilket betyder, at vi vil få en lidt flatterende topplacering over de største klassekvotienter i Danmark.

Jeg har vanskeligt ved at se, hvordan det hænger sammen med kommunalbestyrelsens strategi, og hvordan man forestiller sig at tiltrække elever. Det tyder på endnu en ændring af skoledistrikterne for at få fyldt skolen op og nedskæringer i lærerstaben. Hvor er besparelsen ellers at finde? Netop lærerne spiller en afgørende rolle i vores børns uddannelse, og Danmarks Lærerforening har flere gange talt med store bogstaver mod megaklasser og nødvendigheden af at få tilført ekstra lærerressourcer.

Etablering af mega-klasser; forringet læringsmiljø; øget søgning mod privatskoler. Er det dét, ”Fremtidens Skole” betyder i Gladsaxe Kommune?



Frank I. Holmgrün

2860 Søborg