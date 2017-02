Frisørerne kan ikke stoppes

Søborg Hovedgade kan blive plastret til med frisørbutikker

Man behøver ikke at gå mange meter for at finde en frisørbutik på Søborg Hovedgade. For nu at sige det mildt. I gennemsnit ligger der vel en frisørbutik for hver 100 meter fra Buddinge Rundkørsel ned til kommunegrænsen til Gentofte.

Det er så mange, at en del borgere efterhånden finder det belastende og taler om, at det må da kunne stoppes.

Men det må man leve med.

Gladsaxe Bladet bad om en redegørelse fra kommunen, og Britt Vorgod, der er afdelingschef i By forklarer reglerne:

– Vi kan – og har gjort det – fastlægge bestemmelser i lokalplanerne om, hvor der må eller skal være detailhandel, og hvor der ikke må være detailhandel. Derudover sætter vi krav til, hvor store de enkelte butikker må være – det opdeles på dagligvarer og udvalgsvarer. Vi kan ikke fastlægge bestemmelser, om der må være en eller to eller ti cykelhandlere eller tøjbutikker.

En frisør er et liberalt erhverv, da de er publikumsorienteret (har en del kunder) har de som hovedregel lov til at ligge de samme steder som butikkerne, og herudover må de også ligge nogle steder, hvor der ikke må være butikker.

Fx over for kirken på Søborg Hovedgade. Heller ikke her kan vi stille krav til, hvor mange der må være, skriver Britt Vorgod.