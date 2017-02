Han finder smerten

René Overgaard er flyttet ind på Bagsværd Torv, og han har specialiseret sig i at finde årsagen til smerten

René Overgaard er uddannet fysioterapeut, men på et tidspunkt følte han, at han kom til kort, når der opstod situationer, hvor han ikke kunne behandle sine klienter.

Derfor uddannede han sig osteopat. En femårig uddannelse, som bl.a. læger, fysioterapeuter, kiropraktorer og andre inden for sundhedsvæsenet kan lægge oven på deres faguddannelse.

For et lille halvt år siden rykkede René Overgaard ind på Bagsværd Torv 2, hvor han er tre dage om ugen – mandag, onsdag og fredag – hos Fysio Danmark.

– Vi osteopater er helhedsorienterede. Årsagen til ens smerte skal ofte findes et andet sted. Rygsmerter kan f.eks. opstå ved, at man vrikker om på foden, så man får et træk i ryggen. Ved at finde frem til årsagen, undgår vi at symptombehandle, siger René Overgaard.

Osteopaten behandler manuelt. Det vil sige, at René Overgaard bruger sine hænder til at undersøge og behandle skavanker: – Den første gang undersøger og behandler jeg altid i en time, hvor klienten bliver undersøgt fra top til tå, siger René Overgaard.

Ofte har behandlingen effekt efter blot en eller to behandlinger. Mange af de smerter, som René Overgaard kan få bugt med er smerter i ryg og nakke samt problemer hovedpine, musearm, piskesmæld, hjernerystelse, fordøjelsesbesvær, bækkensmerter, idrætsskader og meget andet.

René Overgaard er også i stand til at kurere kolik og skæve babyhoveder. Osteopaten på Bagsværd Torv har et specialtilbud for første behandling i hele marts.