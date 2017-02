Hensynsløs parkering på Fremtidsvej

Fremtidsvej benyttes allerede i vid udstrækning til pendlerparkering, men på de dage, hvor der fortages høringer i Retten, parkeres der på begge sider så tæt og hensynsløst, at både færdsel og beboere generes deraf. Også private områder forbeholdt beboerparkering tages i brug. Der køres så langt op på fortovet, at der ofte end ikke er en hel flisebredde tilbage for gående. – Risiko for lakskader er åbenbart ikke noget problem for ejerne. Anvender man rollator, kørestol eller barnevogn, er man henvist til kørebanen, som kun er farbar i et spor. Her skal man samtidig vogte sig for den gennemkørende trafik, der benytter Fremtidsvej som let omvej, da der ikke kan svinges til venstre ved Kildebakken/Buddingevej.

At den blinde vejstump Nordvad tæt ved Retten har opnået totalt parkeringsforbud, må skyldes gunstige forbindelser.



Mikael Kristensen

2860 Søborg