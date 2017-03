Historierne blev levende

Der kom Michelle Obama lige sammen med Barbie, der stadig var inde i æsken.

Der kom Bamse og Kylling. Der kom Darth Vader. Der kom en hær af Spidermen – de holdt åbenbart årsmøde.

Der var personer fra Harry Potters verden.

Der var Askepot og Snehvide. Der var sumobrydere.

Der kom de yndigste prinsesser. Der var cowboys og cowgirls. Der var katte og trolde – og så mange andre flotte kostumer.

Weekendens tøndeslagninger rundt om i kommunen for at markere fastelavn blev igen i år en herlig oplevelse for de hundredvis af børn og unge, der virkelig havde gjort sig umage for at blive klædt fint ud.

Mange forældre og bedsteforældre var pavestolte over at se børnene føre sig frem – og børnene blev nærmest en halv meter højere af bare livsglæde.

Og så fik tønderne bank, så al slikket kunne rasle ud for at blive samlet lige så hurtigt op.





Foto: Kaj Bonne. Se mange flere på http://gladsaxebladet.fotokajbonne.dk