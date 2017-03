Hyldest til borgerrådgiveren

I løbet af få måneder skal det besluttes, om funktionen med en borgerrådgiver skal fortsætte. Forsøgsperioden har omhandlet 2016 og 2017. Skulle man bedømme tingenes tilstand efter byrådsmødet i onsdags, ser det ud som om jurist Preben Rohde mageligt kan søge om at fortsætte på posten.

Hans statusrapport efter det første år blev rost til skyerne af de medlemmer, der var på talerstolen.

Dels har Preben Rohde hjulpet mange borgere videre i systemet, dels er han kommet med mange gode råd til kommunen, så bl.a. hjemmesiden er blevet forbedret til gavn for både borgere og ansatte.

Ebbe Skovsgaard fra Venstre mente, at det kunne være en god ide, hvis Preben Rohde også kiggede på byrøddernes indsats.