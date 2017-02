Ingen butikker i nyt byggeri på Søborg Hovedgade

Leif Carlsen fremhævede i sidste uge i Gladsaxe Bladet, at mange storcentre fremstår tillukkede. Jeg vil understrege, at det aldrig vil være Trafik- og Teknikudvalgets ønske, at Søborg Hovedgade skal udvikle sig til at ligne et storcenter.

Jeg beskyldes for at have godkendt flere nye butikker over for Søborg Kirke. Jeg er meget opmærksom på de tomme lokaler langs hovedgaden, og netop derfor har Byrådet ikke givet mulighed for butikker i det nye byggeri. Tilladelsen giver udelukkende mulighed for, at lokalerne i stueetagen må indrettes som café eller anden publikumsorienteret virksomhed, men ikke butikker med detailhandel.

Derfor bliver lokalerne forhåbentligt hjem for en dygtig frisør, ejendomsmægler eller lignede, og de vil altså ikke være i konkurrence med de eksisterende butikker langs hovedgaden. Dernæst fremhæver Leif Carlsen, at gadens fortove ofte bliver blokeret af skilte og andre ting, som tvinger folk ud på cykelstien. Jeg er fuldstændig enig i, at borgerne skal kunne færdes trygt på fortovene. Sikker færdsel skal være i fokus, når vi udvikler vores by. Selvfølgelig skal butiksindehaverne have mulighed for at reklamere for deres spændende varer, men du skal som handlende kunne føle dig tryg. Og der skal være plads til at færdes langs hovedgaden.

Derfor vil jeg også garantere, at det bliver et vigtigt tema, når vi i fremtiden udvikler Søborg Hovedgade – og byens mange andre gader og stræder.

Ole Skrald Rasmussen (A),

formand for Trafik-

og Teknikudvalget