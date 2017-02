Jazz for alle aldre

Familiedag med ensemblet Univers på Vers på Telefonfabrikken

De røde lygter var nærmest traditioonen tro hængt ud, da Gladsaxe Jazzklub og Kulturhus Telefonfabrikken sidste tirsdag åbnede dørene for den årligt tilbagevendende jazzbegivenhed, Fyraftensjazz og Familiemad.

Børn, forældre og bedsteforældre var samlet et par timer om rytmisk musik og et velsmagende måltid mad. Den børnevenlige menu var tilberedt af jazzfolkene Sussi Frølich og Kirsten Enemark.

Fra scenen blev der leveret jazz og latinamerikanske rytmer af det prisvindende ensemble Univers på Vers. Ensemblets fem unge talentfulde sangere præsenterede underfundige tekster og finurlige rim – og ramte lige i børnehøjde. Den sproglige nysgerrighed blev udfordret og pirret under den timelange koncert med fx sange som Grøntsagsfilosofi og Bakterie Rumba.

Alle sange og tekster er skrevet af basunisten, Anders Jacobsen – kåret som årets danske børnesangskomponist.

Fra Kulturhus Telefonfabrikken og Gladsaxe Jazzklub lyder det samstemmende, at dette for børnefamilier så populære arrangement også kan forventes til næste år.