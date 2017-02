Jazz for unge

Talentkonkurrence i Cafe Drop Inn for bands på vej frem

Unge bands konkurrerer i de kommende uger om at vinde den årlige landsdækkende talentkonkurrence, Ung Jazz. Det er 18. år i træk, at denne konkurrence afholdes for landets unge talenter og bands på vej frem.

I Gladsaxe Jazzklub afholdes på fredag fra kl. 20 til 22 den ene kvartfinale med to bands. De tre øvrige kvartfinaler afholdes i Aalborg, Kolding og Holbæk.

En jury bestående af professionelle musikere og branchefolk afgør samme aften, hvilket band der går videre til semifinalerne.

Med de otte udvalgte bands præsenteres forskellige tilgange til jazzen.

Koncerterne vil byde på stor variation, hvor publikum kan se frem til både iørefaldende og udfordrende musik. Samtlige musikere er under 25 år.

Om bandet Speedball fortælles:

Speedball er et nyt fremstormende eksperimenterende jazzband, dannet i 2012 af fem talentfulde unge drenge fra Kalundborg. De fem musikere besidder en stor instrumental kunnen, og deres gennemarbejdede arrangementer fremføres med forfriskende lethed. Om bandet Hustruvold fortælles: Hustruvold er et band fra Odense med fokus på improvisationen, nærværet og det spontane. Bandet spiller ud fra en tankegang om, at alle fylder lige meget – og alle er solister.

Vinderen af Ung Jazz 2017 vil modtage en præmie på 10.000 kr. i støtte til et specifikt projekt, som vil blive koordineret af organisationen JazzDanmark. Det kan dreje sig om indspilning af musik eller video, turnéstøtte, coaching eller noget helt fjerde.

Arrangementet finder sted i Café Drop Inn i Kulturhus Telefonfabrikken:

Fredag den 10. februar 2017, kl. 20.00 – 22.00. Dørene åbnes kl. 19.30

Gratis entré – men tilmelding nødvendig.

Tilmelding: www.gladsaxejazzklub.dk