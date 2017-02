Peter Senbergs har været ved Søborg Kirke i 25 år

Der var trængsel i sognegården ved Søborg Kirke i søndags. Det blev markeret, at Peter Senbergs nu har været præst i kirken i 25 år.

Domprovst Steffen Ravn, biskop Lise-Lotte Rebel og mange præstekolleger ud over sognebørn kom for at ønske til lykke med jubilæet.

