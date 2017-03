Køtilbud til alle

200 står i kø, når den nye forretning åbner. De 10 første får et super tilbud – og resten kan stå med en lang næse.

Det oplever man af og til, når nye forretninger slår dørene op.

Det vil forretningsbestyrer Tommy Rasmussen undgå, når han 1. marts åbner sin hårde hvidevareforretning Punkt1 bagest i det lokale, som radio/tv-forretningen Expert tidligere har disponeret alene over på Søborg Hovedgade 61.

-Naturligvis åbner vi med flotte tilbud, men vi sikrer os, at der er nok til alle, siger Tommy Rasmussen, der mildt sagt har haft travlt med at indrette den bageste del af lokalet, hvor Expert tidligere præsenterede sine varer.

-Vi bliver helt i tidens ånd en såkaldt kombi-butik, hvor vi forhåbentlig kan få ekstra glæde af hinandens kunder, siger Tommy Rasmussen. Man kan købe alle de varer, som man kan finde på Punkt1s hjemmeside, så fidusen ved at å ind i butikken er at man i samarbejde med medarbejderne kan finde frem til netop det køleskab eller det komfur, som man gerne vil have. Så bliver det leveret og installeret, hvis man vil have det. Derfor behøver vi ikke så meget lagerplads. Det er mere til de mindre ting såsom kaffemaskiner og barbermaskiner etc., slår Tommy Rasmussen fast.