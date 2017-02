Kom til informationsmøde i Stengård Kirke vedr. konfirmation 2018

Er du elev i 7. klasse i en skole her i sognet og tænker på konfirmation til næste år, så kom og hør mere torsdag den 23. februar fra kl. 17-18.

Et barn på fire år forestiller sig sikkert Gud som en gammel mand oppe i himlen med langt hvidt skæg. Det er som det skal være, men når man er ved at blive voksen behøver man en mere voksen forståelse af, hvad kristendommen handler om. Man kan sige, at konfirmationsforberedelsen er forberedelse til at tænke og tale om Gud på en mere voksen måde.

Hvordan forberedelsen og konfirmationen foregår; hvornår forberedelsen foregår – og sikkert mange andre spørgsmål – vil vi tre præster ved kirken informere om på mødet i kirken.

Med venlig hilsen

Karen-Lisbeth Gøricke,

Ove Winther og Jakob Ulrik Hansen

Selve indskrivningen foregår online via Stengård Kirkes hjemmeside www.stengaardkirke.dk