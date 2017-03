Kor søger medlemmer

Hvis du har lyst at synge i kor for en periode, byder Emdrup kirke velkommen til et korprojekt i foråret.

Koret vil mødes 7 onsdage i træk kl. 19.30-21.30 og første gang er 22. marts.

Alle, som holder af at synge sammen med andre er inviteret og på programmet er danske forårs- og sommersange og kirkemusik i både traditionel og ny stil. Der bliver god musik, god stemning og godt fællesskab.

Torsdag 18. maj medvirker koret ved en koncert i Emdrup kirke.

Der er tilmelding til korleder Solveig Bach Tofft senest 8. marts på mailadressen: solveig@emdrupkirke.dk.