Kunderne skal behandles ordentligt

For 25 år siden begyndte Jesper Christiansen som ansat i ”Bristol Herremagasin” under Kenn Christensen. Et kvart århundrede senere er han ejer af forretningen, der nu er blevet en del af kæden Din Tøjmand.

Oprindelig lå forretningen, der er fra 1929 og er Bagsværds ældste, på Bagsværd Hovedgade 127. For en halv snes år siden rykkede Din Tøjmand til betydeligt større lokaliteter på den anden side af hovedgaden i Centret.

– Jeg er i en branche, hvor der altid har været op- og nedture. I øjeblikket er vi inde i en god periode, siger jubilaren Jesper Christiansen.

– Bagsværd har forandret sig meget i de 25 år. Dengang var der for eksempel fem banker og tre skotøjsbutikker i byen. Nu er der færre forretninger, men alligevel synes jeg, at vi kan mærke, at vi er ved at få et styrket Bagsværd. De to store byggerier i centrum vil være med til at trække endnu flere nye mennesker til, siger Jesper Christiansen.

Mange stamkunder

Når man har overlevet 25 år i detailhandlen, så vidner det om, at man gør noget rigtigt: – Det lyder som en selvfølge, men man skal behandle folk ordentligt. Kunderne skal vejledes og have en god service. Noget må vi gøre rigtigt, for 80 procent af vores klientel er stamkunder, siger Jesper Christiansen, der i 2003 blev den blot fjerde ejer af den nu 88 år gamle forretning.

Det er også noget med at følge med tiden og have et opdateret varesortiment. Som en særlig service tager Din Tøjmand også ud på landevejen og besøger mange private eller tager forbi plejehjem i både Gladsaxe og nabokommunerne. I anledning af jubilæet har Din Tøjmand fra onsdag-lørdag i denne uge jubilæumsrabat. På fredag er der reception med et lille glas og snacks fra kl. 13-18 i forretningen, hvor også Anette fejres for sine 10 år som ansat hos Jesper Christiansen.