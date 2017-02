Lad private finansiere ny skøjtehal

Jeg er den lille mand, der til kommunalvalget skal sætte mit kryds. Heldigvis bor jeg i en kommune med penge på lommen og et erhvervsliv, der buldrer derudaf. Ja for det siger Byrådet, og så er det sandt.

Men jeg kunne godt tænke mig at der blev bygget en ny skøjtehal, for den gamle er slidt ned. Kærligt og flittigt brugt af mange glade borgere.

Jo det koster skam (50 mio. kr.). Men hvorfor ser Byrådet ikke på Høje-Taastrup Kommune? For de får et stort svømmeland. Ovenikøbet finansieret af private firmaer. Det kunne sagtens lade sig gøre i Gladsaxe Kommune også. For når det går så godt så vil private investorer da også gerne investere i vores kommune. Og en ny hal kunne bruges til kampe for A-VM i ishockey – og det er et udstillingsvindue ud til omverdenen. Og de sparede kommunale penge? Ja dem må Byrådet finde udaf hvordan de skal bruges.

Jørgen Mathow-Juhl

Bagsværd