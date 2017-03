Letbanen var med til at trække firma til

Hvad kommer letbanen til at betyde for udviklingen af Storkøbenhavn, og hvordan får kommuner, borgere og investorer det optimale ud af udviklingen? Det var omdrejningspunktet for en konference, som Estate Media afholdt i samarbejde med MOE Rådgivende Ingeniører i MOEs domicil ved Buddinge Station i torsdags med 62 deltagere

Det har stor effekt på udviklingen i et område, om der er stationer eller en letbane i nærheden, det viser forskning af udvikling af områder omkring stationer. Skinner skaber vækst.

Letbanen skal binde forstadskommunerne sammen på tværs. Og samtidig skabes der gode muligheder for vækst af områderne omkring letbanen. Det gælder både vækst i erhverv og muligheder for at løfte eller omdanne nogle områder til for eksempel boliger.

Ifølge Loop City, som Gladsaxe Kommune er en del af, skal letbanen bidrage til forbedret bykvalitet, forbedret infrastruktur, vækst og udvikling i kommunen.

Borgmester Karin Søjberg Holst, fortalte, som formand for Loop City om samarbejdet, og de muligheder letbanen giver Gladsaxe Kommune.

”Gladsaxe får 6 stationer, der går gennem to af vores store erhvervsområder. Det giver en unik mulighed for at udvikle vores erhvervsområder i et samarbejde mellem kommunen og virksomhederne. Et godt eksempel har jo været området, hvor vi er lige nu ved Buddinge Station, hvor MOE har lagt sit domicil. Det har skabt et aktivt og livligt knudepunkt, og et byggeri med arkitektonisk kvalitet”.

Adm. direktør i MOE, Christian Listov-Saabye fortalte om hvorfor MOE besluttede at flytte til Gladsaxe.

”Vi ville ligge stationsnært. Vi ville have udvikling og vækst, og vi ville tiltrække medarbejdere. Vi skulle både være nær ringvejen og nær stationen. Mange af de nye medarbejdere hos os kommer med S-toget. Letbanen var helt klart også en spiller i valget af grunden ved Buddinge station.”

I løbet af 2017 begynder udbygningen af MOEs domicil, der kommer til at strække sig ud over busholde pladsen. Udbygningen betyder at busholdepladsen delvist overdækkes.

Fakta

28 km lang

28 stationer

5 min. Drift i dagtimerne

13-14m mio. passagerer forventes årligt

Omstigning til S-tog på 6 stationer.