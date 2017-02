Liv i betonørkenen

Skoleprojekt liver op i Høje Gladsaxe

Beton afløser beton, når man står og kigger op mod centret i Høje Gladsaxe fra Grønnemose Skole. Men det er der nu lavet om på. Lørdag indvies den udsmykning, som en række elever fra de fire 3. klasser på skolen har været med til at lave. Nu kommer der abstrakte og farvelagte træfigurer op.

Udsmykningen hænger på den store væg ved biblioteket, og den vil gøre omgivelserne noget mere muntre.

Det er kunstneren Anders Benmouyal, der har styret de workshops, som eleverne har deltaget i undervejs i forløbet.

-Og det har virkelig været en spændende oplevelse, for eleverne har undervejs fundet ud af, at der er noget, der hedder stiksave og overhead projektorer. Eleverne lavede tegninger til diverse figurer, og så blæste vi dem op i størrelse via overheaden. Unge fra Ung til Ung har savet på livet løs. En nytilflyttet libaneser kom forbi og spurgte, om han kunne hjælpe med noget, og så kom han i gang med at save. Vi har fået masser af hjælp fra sponsorer og institutioner, siger Anders Benmouyal, der brugte søndagen til at male løs på figurerne.

En af ideerne med at pynte op er, at folk får lyst til at passe på tingene, når de ser ordentlige ud.

-Vi lavede jo noget tilsvarende ved Byens Arena i sommer, og det har virkelig fungeret, slår han fast.